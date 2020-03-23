2020-03-23T12:29:31+03:00
Общество

На Ставрополье люди с хроническими заболеваниями будут получать рецепты дистанционно

Пожилым людям советуют реже ездить в общественном транспорте, посещать магазины, места массового скопления людей
Ася АСРЯН
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Минздрав рекомендовал врачам детских и взрослых поликлиник в регионах выписывать пациентам с хроническими заболеваниями рецепты со сроком действия до трёх месяцевМинздрав рекомендовал врачам детских и взрослых поликлиник в регионах выписывать пациентам с хроническими заболеваниями рецепты со сроком действия до трёх месяцевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Оперативный штаб по коронавирусу, созданный в Ставропольском крае, опубликовал информацию о приказе Минздрава России в отношении медицинских организаций страны.

Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта

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Их руководителям предписано обеспечить возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов. Проще говоря, медики должны перейти на электронные рецепты.

Кроме того, Минздрав рекомендовал врачам детских и взрослых поликлиник в регионах выписывать пациентам с хроническими заболеваниями рецепты со сроком действия до трёх месяцев.

Так, люди, которые находятся на диспансерном наблюдении, смогут реже посещать поликлинику для получения рецепта.

Медикам рекомендуют перевести диспансерное наблюдение за такими пациентами на удалённую форму — врачи будут их регулярно обзванивать.

Людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также пенсионерам советуют реже ездить в общественном транспорте, посещать магазины, медучреждения и при необходимости вызывать врача на дом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что врач, заразившая 11 пациентов на Ставрополье коронавирусом, находится в состоянии средней тяжести. Напомним, что врач Ирина Санникова завезла коронавирус в Ставропольский край из Испании, куда без предупреждения руководства летала отдыхать на выходные с 6 по 9 марта в самый разгар эпидемии. Вернувшись в Ставрополь, она неделю – с 10 марта до дня госпитализации 17-го, жила в привычном режиме. Вела пары в ВУЗе, работала на кафедре, выступала на конференции в краевом Минздраве. Санникова признала вину в том, что нарушила режим 14-дневного карантина. Круг лиц, с кем она контактировала после возвращения из-за границы, продолжают устанавливать. Их число перевалило за тысячу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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