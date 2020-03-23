В Ставропольском крае в аварии погибли два человека

23 Март 2020 2020-03-23T09:13:08+03:00

Еще четверо доставлены в больницу с различными травмами

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Инцидент произошёл 22 марта, около 03:30, на улице Калинина города Ипатово. Там водитель автомобиля «ВАЗ-21102» при выезде на перекресток неравнозначных дорог, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21102».

В результате ДТП два человека погибли и четыре получили различные травмы. Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю,

среди пострадавших – 13-летний подросток. Спровоцировавший ДТП 40-летний водитель «десятки» за последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекался.

Признаки опьянения отсутствуют, произведен биозабор крови. У легковушки обнаружены была изношена «лысая» резина.

ИСТОЧНИК KP.RU