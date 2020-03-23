2020-03-23T09:25:43+03:00
Общество

На Ставрополье столкнулись две легковушки, пострадали два человека

За рулём иномарки был 26-летний гражданин республики Ирака
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инцидент произошёл 22 марта, около 20:30, на проспекте Калинина Пятигорска. Там водитель автомобиля «Шевроле Клит» на регулируемом перекрестке с улицы Кучуры, где есть дополнительная секция «зеленая стрелка поворота налево», выехал на перекресток на выключенный сигнал дополнительной секции и столкнулся с «Лада Калина».

С травмами головы в больницу доставлены водитель и пассажир «Калины», жители КЧР. За рулём «Шевроле» был 26-летний гражданин республики Ирак.

Молодой человек имеет стаж вождения – два года. И уже за это время несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ипатово в аварии погибли два человека. Ещё четверо доставлены в больницу с различными травмами, информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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