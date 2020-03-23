В многоэтажках Ставрополя заменят 127 лифтов
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, в Ставрополе обновят 127 лифтов в 42 многоэтажках.
Жильцов тех домов, где пройдёт замена лифтов, заранее оповестят об этом. А именно - на фасадах повесят информационные таблички с указанием сроков начала и окончания работ.
Специалисты запустят новые подъёмники только после положительного заключения специалистов Ростехнадзора.
Во время ремонта администрация Ставрополя просит собственников квартир верхних этажей отнестись с пониманием, так как жильцам придется какое-то время пользоваться исключительно лестницей.
ИСТОЧНИК KP.RU