В многоэтажках Ставрополя заменят 127 лифтов

23 Март 2020 2020-03-23T11:31:51+03:00

Жильцов верхних этажей просят относиться с пониманием, так как временно придётся пользоваться лестницей

Изменить размер текста: A A

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации краевого центра, в Ставрополе обновят 127 лифтов в 42 многоэтажках.

Жильцов тех домов, где пройдёт замена лифтов, заранее оповестят об этом. А именно - на фасадах повесят информационные таблички с указанием сроков начала и окончания работ.

Специалисты запустят новые подъёмники только после положительного заключения специалистов Ростехнадзора.

Во время ремонта администрация Ставрополя просит собственников квартир верхних этажей отнестись с пониманием, так как жильцам придется какое-то время пользоваться исключительно лестницей.

ИСТОЧНИК KP.RU