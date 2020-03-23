Медики борются за жизнь 15-летнего ставропольца, перевернувшегося за рулём легковушки

23 Март 2020 2020-03-23T09:44:20+03:00

Школьник тайком забрал ключи от автомобиля родителей и попал в аварию

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Инцидент произошёл 20 марта, около 20:00. Водитель «Лады Калина» ехал по улице Ленина села Татарка.

Неопытный ставрополец не справился с управлением, машина перевернулась. С тяжелейшими травмами и в состоянии комы в реанимацию доставили 15-летнего водителя.

Выяснилось, что ключи от автомобиля подросток взял без разрешения родителей и решил покататься.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД по региону, сейчас медики борются за жизнь 15-летнего водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU