Медики борются за жизнь 15-летнего ставропольца, перевернувшегося за рулём легковушки
Школьник тайком забрал ключи от автомобиля родителей и попал в аварию
Фото: пресс-служба УГИБДД по региону
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Инцидент произошёл 20 марта, около 20:00. Водитель «Лады Калина» ехал по улице Ленина села Татарка.
Неопытный ставрополец не справился с управлением, машина перевернулась. С тяжелейшими травмами и в состоянии комы в реанимацию доставили 15-летнего водителя.
Выяснилось, что ключи от автомобиля подросток взял без разрешения родителей и решил покататься.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД по региону, сейчас медики борются за жизнь 15-летнего водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU