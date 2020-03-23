2020-03-23T10:06:29+03:00
Общество

На Ставрополье пенсионерка «сняла порчу» за 450 тысяч рублей

«Целительница» обещала за эти деньги поправить здоровье пожилой клиентки
Ася АСРЯН
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Инцидент произошёл в городе Изобильный. Там трое жителей одного из соседних регионов искали пожилых людей, чтобы похитить деньги и золотые изделия. Так, на улице к 81-летней старушке подошла якобы «целительница» и предложила снять с неё порчу.

Пока «гадалка» уговаривала пенсионерку, случайно появилась другая женщина. Она восторженно рассказала, как её исцелили молитвами и заговорами на материальных ценностях.

Пенсионерка передала злоумышленнице 450 тысяч рублей, веря, что это поможет в её выздоровлении.

Целительница, якобы проводя необходимый ритуал, заменила деньги на обычную бумагу. Обман пенсионерка обнаружила уже дома.

Правоохранителям удалось найти злоумышленников. Сейчас они находятся под стражей. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МВД России по краю. Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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