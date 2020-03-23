2020-03-23T12:30:47+03:00
Общество

Мэр Ставрополя прокомментировал слухи о своем заражении коронавирусом

Андрей Джатдоев неделю не выходил в социальные сути, чем обеспокоил горожан
Антон ШАПОВАЛОВ
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Андрей ДжатдоевАндрей ДжатдоевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев развеял слухи о том, что он заболел коронавирусом. Градоначальник опубликовал первое за неделю видео, в котором рассказал о своем состоянии. Ролик он выложил в Instagram.

- Публикую личный отчёт по поводу состояния собственного здоровья. Заставили всё-таки! - написал Джатдоев.

Мэр Ставрополя вышел на связь после слухов о коронавирусе.Видео: Instagram

Видео мэр снимал во время утреннего объезда города. В ролике чиновник признается, что действительно чуть-чуть простыл. Насморк есть, а вот коронавируса - нет.

- В городе чисто. У меня тоже хорошо. По поводу болезни коронавирус: насморк есть, а то, о чем все говорят, точно нет. Все хорошего дня!

Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта

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Ранее в Ставрополе появился первый зараженный коронавирусом пациент. Им оказалась главный инфекционист края Ирина Санникова, которая по прибытии из Испании отказалась изолироваться и провела встречи со студентами, коллегами по кафедре и Минздраву Ставрополья. В итоге, как сообщил губернатор Владимир Владимиров, в зону риска попали 1,2 тысячи человек. 11 человек забрали с подозрением на коронавирус, их тесты дали положительный результат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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