В Ставрополе врачи скорой помощи поддержали всемирную акцию

23 Март 2020 2020-03-23T10:25:26+03:00

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В Ставрополе бригада скорой помощи поучаствовала во всемирной акции в социальных сетях #stayhomeforus, что означает "оставайтесь дома ради нас":

Из-за пандемии коронавируса медики сильно перегружены потоком пациентов. Поэтому и призывают население меньше контактировать с людьми, а по возможности свести круг общения до самых близких. Первыми акцию устроили врачи в Малайзии. Затем подключились и другие.

Напомним, что на Ставрополье "нулевым пациентом" стала главный инфекционист региона Ирина Санникова, которая завезла вирус в край из Испании, где отдыхала с 6 по 9 марта. От нее заразились 11 человек. Продолжается проверка всех контактировавших с ней лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU