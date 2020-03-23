На Ставрополье мошенница обманула и похитила у приятеля 660 тысяч рублей

23 Март 2020 2020-03-23T10:29:29+03:00

Злоумышленница три года нагло просила у знакомого деньги в долг, ни разу не возвращала их

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Доверчивый житель Кисловодска стал жертвой мошенницы. Женщина три года что просила у него в долг деньги на якобы операцию, медикаменты и помощь подруге, а также на погашение кредита.

Также злоумышленница попросила деньги для поездки в другой регион. Спустя время мужчина увидел ее в городе и понял, что его обманули.

На связь злоумышленница перестала выходить, на телефонные звонки не отвечала.

Всего мужчина перевел на карту мошенницы более 660 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось найти подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя женщина. В отделе полиции она призналась в содеянном. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МВД России по краю.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Изобильном пенсионерка «сняла порчу» за 450 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU