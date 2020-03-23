2020-03-23T11:04:54+03:00
Общество

На Ставрополье неизвестные обстреляли новые маршрутки

Общественный транспорт должен был выйти в рейс 22 марта с Ж/К «Гармония»
Ася АСРЯН
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Фото: chp_26stavФото: chp_26stav
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Снимки с испорченными новыми маршрутками разместили в местном паблике. Их сделали в Михайловске, где и находились автомобили. Общественный транспорт курсируют по маршруту №125.

Из-за неизвестных хулиганов у них сильно пострадали передние боковые и задние стёкла. Очевидцы делятся мнением, что злоумышленники могли повредить стёкла в маршрутках пневматическим пистолетом.

По мнению автомобилистов, это могли сделать горожане, которые ехали рядом в белой «шестёрке».

– Подозрение на белую ВАЗ-2106, у меня тоже разбили стекло, когда проехала белая шестёрка, – поделился в комментариях местный житель.

Ранее в группе «ВК» «Михайловск 24» опубликовали фотографии новых маршруток:

Фото: https://vk.com/mikhailovsk24

Фото: https://vk.com/mikhailovsk24

– Новости 125 маршрута. У нас все подготовительные мероприятия закончены, уложились, как и планировали точно в срок. Завтра, как и обещали в 6:00 первый автобус выходит в рейс с Ж/К «Гармония», – написал администратор группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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