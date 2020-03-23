На Ставрополье экс-полицейский попался на закладках синтетических наркотиков
Бывший инспектор ППСП мобильного взвода ОРППСП отдела МВД России по Кочубеевскому району и его 33-летний знакомый стали фигурантами уголовного дела.
Так, 7 декабря 2019 года злоумышленники планировали сбыть наркотики синтетического происхождения общей массой 8,576 грамм через тайники – закладки. Не удалось, правоохранители пресекли их деятельность.
Кроме того, 8 декабря 2019 года полицейские нашли в арендуемом гараже злоумышленников наркотики общей массой свыше 290 грамм.
Против мужчин возбудили уголовные дела. Сейчас он находятся под стражей. Об этом «КП0Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по краю.
В пресс-службе регионального МВД прокомментировали, что полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.
ИСТОЧНИК KP.RU