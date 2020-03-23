На Ставрополье экс-полицейский попался на закладках синтетических наркотиков

23 Март 2020 2020-03-23T11:03:45+03:00

Правоохранитель уволен, за преступление также предстоит ответить его руководителям

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Бывший инспектор ППСП мобильного взвода ОРППСП отдела МВД России по Кочубеевскому району и его 33-летний знакомый стали фигурантами уголовного дела.

Так, 7 декабря 2019 года злоумышленники планировали сбыть наркотики синтетического происхождения общей массой 8,576 грамм через тайники – закладки. Не удалось, правоохранители пресекли их деятельность.

Кроме того, 8 декабря 2019 года полицейские нашли в арендуемом гараже злоумышленников наркотики общей массой свыше 290 грамм.

Против мужчин возбудили уголовные дела. Сейчас он находятся под стражей. Об этом «КП0Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по краю.

В пресс-службе регионального МВД прокомментировали, что полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Также он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.

ИСТОЧНИК KP.RU