В Ставрополе до 1 октября отремонтируют участки пешеходных дорог
В Ставрополе на некоторых участках сейчас тротуары отсутствуют. По инициативе горожан их включили в план благоустройства в первоочередном порядке.
Деньги на эти работы выделяются из городского бюджета. Основное внимание дорожники уделят внутриквартальным территориям и частному сектору.
Там появится асфальтное покрытие на пешеходных зонах общей протяженностью почти 3200 метров. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.
Ранее «Комсомолка» писала, что в многоэтажках Ставрополя заменят 127 лифтов. Жильцов верхних этажей просят относиться с пониманием, так как временно придётся пользоваться лестницей.
ИСТОЧНИК KP.RU