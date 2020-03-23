В Ставрополе до 1 октября отремонтируют участки пешеходных дорог

23 Март 2020 2020-03-23T11:52:08+03:00

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В Ставрополе на некоторых участках сейчас тротуары отсутствуют. По инициативе горожан их включили в план благоустройства в первоочередном порядке.

Деньги на эти работы выделяются из городского бюджета. Основное внимание дорожники уделят внутриквартальным территориям и частному сектору.

Там появится асфальтное покрытие на пешеходных зонах общей протяженностью почти 3200 метров. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Ранее «Комсомолка» писала, что в многоэтажках Ставрополя заменят 127 лифтов. Жильцов верхних этажей просят относиться с пониманием, так как временно придётся пользоваться лестницей.

ИСТОЧНИК KP.RU