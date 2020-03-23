На Ставрополье более 200 водителей могут лишиться прав за выезд на встречную полосу

23 Март 2020 2020-03-23T11:39:12+03:00

Водители КМВ чаще остальных выезжали на встречную полосу, где это запрещено ПДД РФ

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В Ставропольском крае в минувшие выходные проходила операция «Скорость – встречная полоса». Результаты - каждый третий лихач может лишиться права управления, так как нарушил установленный скоростной режим на 60 и более километров, а также совершил данное деяние повторно.

Все 57 материалов направили в суд для принятия решения о наказании. Лидером за три операции стал регион Кавказских Минеральных вод.

Там каждый третий лихач нарушил скорость на объездных трассах Пятигорска и Предгорного района.

Также водители КМВ чаще остальных выезжали на встречную полосу, где это запрещено ПДД РФ.

Напоминаем, выезд на встречную полосу в нарушение ПДД влечёт за собой наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления сроком от 4 до 6 месяцев. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU