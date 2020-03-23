В Ставрополе на изоляции находятся 350 человек

23 Март 2020 2020-03-23T12:29:59+03:00

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В Ставропольском крае не выявлено новых случаев заражения COVID-19. Под наблюдением врачей в режиме самоизоляции находятся более 350 пациентов. Все либо вернулись из-за границы, либо контактировали с Ириной Санниковой, которая завезла коронавирус в регион из Испании и стала тем самым "нулевым пациентом", заразившем 11 человек.

Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта 00:00 00:00

В Минздраве уточняют, что ее состояние остается средней степени тяжести: сама дышит и перемещается. Состояние заболевших по ее вине - удовлетворительное. Все находятся в госпитале, который открыли в детском отделении Краевой клинической инфекционной больницы Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU