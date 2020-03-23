Житель Ставрополья ответит за планируемый теракт в регионе

23 Март 2020 2020-03-23T12:21:21+03:00

Осужденный планировал теракт на территории края, в том числе вербовку новых членов террористической организации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»

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Злоумышленник, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний Ставрополья, стал сторонником международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и присягнув ее лидеру, находившемуся в Сирии.

Осужденный планировал теракт на территории края, в том числе вербовку новых членов террористической организации.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в правоохранительных органах, в феврале этого года против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сотрудники УФСБ по Ставрополью в 2019 году предотвратили серию терактов, которые готовили сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ на территории СКФО.

Более 20 бандитов осуждены по статьям террористической направленности. Среди них — члены банд Басаева и Хаттаба.

ИСТОЧНИК KP.RU