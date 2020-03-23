Житель Ставрополья ответит за планируемый теракт в регионе
Злоумышленник, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний Ставрополья, стал сторонником международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и присягнув ее лидеру, находившемуся в Сирии.
Осужденный планировал теракт на территории края, в том числе вербовку новых членов террористической организации.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в правоохранительных органах, в феврале этого года против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сотрудники УФСБ по Ставрополью в 2019 году предотвратили серию терактов, которые готовили сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ на территории СКФО.
Более 20 бандитов осуждены по статьям террористической направленности. Среди них — члены банд Басаева и Хаттаба.
ИСТОЧНИК KP.RU