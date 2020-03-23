2020-03-23T12:21:21+03:00
Общество

Житель Ставрополья ответит за планируемый теракт в регионе

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»
Ася АСРЯН
Поделиться:
Осужденный планировал теракт на территории края, в том числе вербовку новых членов террористической организацииОсужденный планировал теракт на территории края, в том числе вербовку новых членов террористической организацииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Злоумышленник, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний Ставрополья, стал сторонником международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и присягнув ее лидеру, находившемуся в Сирии.

Осужденный планировал теракт на территории края, в том числе вербовку новых членов террористической организации.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в правоохранительных органах, в феврале этого года против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сотрудники УФСБ по Ставрополью в 2019 году предотвратили серию терактов, которые готовили сторонники запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ на территории СКФО.

Более 20 бандитов осуждены по статьям террористической направленности. Среди них — члены банд Басаева и Хаттаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остаётся стабильной
В Ставрополе врачи провели сложную операцию по пересадке органа
Сенатор придумал наказание инфекционистке, заведшей коронавирус на Ставрополье
В Ставропольском крае школьников отправили на каникулы до 12 апреля
На Ставрополье регулярно дезинфицируют все детские сады
Уничтожение террористов в Кабардино-Балкарии попало на видео
На Ставрополье в ДТП пострадали три человека
Электроснабжение восточных районов Ставрополья станет лучше
Житель Ставрополья ответит за планируемый теракт в регионе
В Ставрополе на изоляции находятся 350 человек
На Ставрополье более 200 водителей могут лишиться прав за выезд на встречную полосу
В Ставрополе до 1 октября отремонтируют участки пешеходных дорог
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
На Ставрополье экс-полицейский попался на закладках синтетических наркотиков
На Ставрополье неизвестные обстреляли новые маршрутки
На Ставрополье мошенница обманула и похитила у приятеля 660 тысяч рублей
В Ставрополе врачи скорой помощи поддержали всемирную акцию
Мэр Ставрополя прокомментировал слухи о своем заражении коронавирусом
На Ставрополье пенсионерка «сняла порчу» за 450 тысяч рублей
Медики борются за жизнь 15-летнего ставропольца, перевернувшегося за рулём легковушки
В многоэтажках Ставрополя заменят 127 лифтов
На Ставрополье столкнулись две легковушки, пострадали два человека
В Ставропольском крае в аварии погибли два человека
На Ставрополье люди с хроническими заболеваниями будут получать рецепты дистанционно
Губернатор Ставрополья отметил добровольца, желающего помогать людям на карантине
Пациент описал, что происходит в клинике с больным COVID-19 врачом
На Ставрополье потеплеет до +19