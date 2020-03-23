Электроснабжение восточных районов Ставрополья станет лучше

23 Март 2020 2020-03-23T13:13:14+03:00

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начала основной этап модернизации коммутационного оборудования подстанции 330 кВ «Прикумск» - одной из крупнейших в Ставропольском крае. До конца 2021 года на объекте будут реконструированы открытые распределительные устройства 110 кВ и 35 кВ.

В результате повысится надежность электроснабжения восточных районов Ставрополья, включая промышленный центр региона - город Буденновск, где расположен химический комбинат «Ставролен» ПАО «ЛУКОЙЛ». Инвестиции в проект составят более 128 млн рублей.

Взамен маслонаполненного оборудования устанавливаются высоконадежные элегазовые выключатели. Такие устройства просты в обслуживании, срок их эксплуатации составляет не менее 30 лет. Применяемый в них элегаз не горюч и не токсичен.

В настоящее время на подстанции уже заменено восемь разъединителей и три выключателя 110 и 35 кВ. До конца 2021 года планируется монтаж еще 16 коммутационных аппаратов напряжением 110 кВ и 10 аппаратов - 35 кВ. Мощность подстанции 330 кВ «Прикумск» составляет 400 МВА.

Энергообъект обеспечивает транзит электроэнергии Ростовской АЭС и Буденновской ТЭС в энергосистему Ставропольского края, а также обеспечивает электроснабжение населенных пунктов Буденовского, Левокумского, Арзгирского и Нефтекумского районов с общим населением около 300 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU