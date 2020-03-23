На Ставрополье в ДТП пострадали три человека
Инцидент произошёл 22 марта, около 16:00, на улице Гоголя в Ессентуках. Там водитель автомобиля «ВАЗ-21074» на перекрёстке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и врезался в «Ладу Приору».
С переломом черепа и ребёр в больницу доставили 70-летнего водителя «семёрки».
Госпитализация также понадобилась его 60-летней пассажирке и 21-летнему водителю «Приоры».
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю, оба водителя в момент ДТП были трезвы, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекались.
ИСТОЧНИК KP.RU