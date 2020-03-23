Уничтожение террористов в Кабардино-Балкарии попало на видео
НАК опубликовал видеозапись уничтожения ячейки террористов в Кабардино-Балкарии. Спецслужбы окружили членов бандформирований в понедельник 23 марта.
Расследование преступной деятельности банды началось, когда у одного жителя региона во время обысков обнаружили два самодельных взрывных устройства. Очевидно, для совершения теракта.
Видео с места ликвидации боевиков в КБР.
Оперативники нашли след боевиков в Баксанском районе. Около села Кременчуг-Константиновское их окружили и предложили сдаться. Террористы ответили беспорядочной стрельбой и были сметены ответным огнём.
При них нашли автоматы и ещё одну бомбу. Речь могла идти о серии терактов. Расследование передано в компетентные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU