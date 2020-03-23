Уничтожение террористов в Кабардино-Балкарии попало на видео

23 Март 2020 2020-03-23T13:04:41+03:00

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НАК опубликовал видеозапись уничтожения ячейки террористов в Кабардино-Балкарии. Спецслужбы окружили членов бандформирований в понедельник 23 марта.

Расследование преступной деятельности банды началось, когда у одного жителя региона во время обысков обнаружили два самодельных взрывных устройства. Очевидно, для совершения теракта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/768167" frameborder="0"></iframe> Видео с места ликвидации боевиков в КБР.

Оперативники нашли след боевиков в Баксанском районе. Около села Кременчуг-Константиновское их окружили и предложили сдаться. Террористы ответили беспорядочной стрельбой и были сметены ответным огнём.

При них нашли автоматы и ещё одну бомбу. Речь могла идти о серии терактов. Расследование передано в компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU