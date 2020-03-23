На Ставрополье регулярно дезинфицируют все детские сады
В Ставропольском крае с 23 марта по 12 апреля школы закрыты на каникулы. Во всех детских садах введено свободное посещение. А также все дошкольные учреждения региона регулярно дезинфицируют.
Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта
Об этом сегодня, 23 марта сообщил на брифинге, посвящённом ситуации с профилактикой коронавируса, министр образования Евгений Козюра. С родителей дошколят не будут брать деньги за услуги детсада, пока дети находятся дома.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае не выявлено новых случаев заражения COVID-19. Под наблюдением врачей в режиме самоизоляции находятся более 350 пациентов. Все либо вернулись из-за границы, либо контактировали с Ириной Санниковой.
ИСТОЧНИК KP.RU