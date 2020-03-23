2020-03-23T13:24:46+03:00
Общество

На Ставрополье регулярно дезинфицируют все детские сады

С родителей дошколят не будут брать деньги за услуги детсада, пока дети находятся дома
Ася АСРЯН
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Под наблюдением врачей в режиме самоизоляции находятся более 350 пациентовПод наблюдением врачей в режиме самоизоляции находятся более 350 пациентовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае с 23 марта по 12 апреля школы закрыты на каникулы. Во всех детских садах введено свободное посещение. А также все дошкольные учреждения региона регулярно дезинфицируют.

Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта

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Об этом сегодня, 23 марта сообщил на брифинге, посвящённом ситуации с профилактикой коронавируса, министр образования Евгений Козюра. С родителей дошколят не будут брать деньги за услуги детсада, пока дети находятся дома.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае не выявлено новых случаев заражения COVID-19. Под наблюдением врачей в режиме самоизоляции находятся более 350 пациентов. Все либо вернулись из-за границы, либо контактировали с Ириной Санниковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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