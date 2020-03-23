2020-03-23T13:55:55+03:00
Общество

В Ставропольском крае школьников отправили на каникулы до 12 апреля

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в режиме свободного посещения работают детские сады и организации дополнительного образования
Ася АСРЯН
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В школах региона с 23 марта по 12 апреля объявлены каникулы. Об этом сообщил министр образования Ставропольского края Евгений Козюра.

Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта

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Напомним, что вузы и ссузы переведены на дистанционную форму обучения. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в режиме свободного посещения работают детские сады и организации дополнительного образования.

– Детские сады работают в штатном режиме. Родители имеют право на выбор свободного посещения – нужно написать заявление. Поступают вопросы по поводу оплаты. Конечно же, если ребёнок не посещает детсад, деньги за эти дни не берут, – уточнил Евгений Козюра.

На данный момент в крае на самоизоляции под наблюдением врачей находятся более 350 местных жителей. Ранее в региональном Минздраве говорили о порядке 300 человек, которых проверяют в связи с их приездом из-за границы, либо как лиц, контактировавших с «нулевым пациентом» Ириной Санниковой.

Состояние первой заболевшей в крае пациентки остается средней степени тяжести. Самочувствие заразившихся от нее 11 больных оценивают, как «удовлетворительное».

ИСТОЧНИК KP.RU

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