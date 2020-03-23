2020-03-23T14:07:55+03:00
Общество

Сенатор придумал наказание инфекционистке, заведшей коронавирус на Ставрополье

Валерий Рязанский назвал поступок Ирины Санниковой "безобразием"
Антон ШАПОВАЛОВ
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Валерий РязанскийВалерий РязанскийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский высказался по поводу поступка главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая завезла коронавирус в регион. Сенатор считает действия женщины "безобразными" и предложил "соответствующих служб" дать им профессиональную оценку. Об этом он сказал корреспонденту "КП - Северный Кавказ" в телефонном разговоре.

- Вообще это безобразие и профессиональная безответственность. Человек, профессионально ориентированный на реагирование на такие ситуации, обязан по-другому себя вести. Причем не только как профессионал, но и как человек, как личность, осведомленная о последствиях подобных действий, профессионально подготовленная на реагирование, - сказал Рязанский.

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Также сенатор сказал, что Санникову надо понизить.

- Тем не менее, этому поступку нужно дать оценку, и этим должны заняться соответствующие службы региона. А что касается гражданской ответственности - есть статьи Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее о поступке Санниковой высказался бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Его слова приводит "КП - Северный Кавказ":

- Нарушена врачебная этика. Не в том плане, что она скрыла, а в том, что она недооценила ситуацию. Понятно, что она не стояла у постели больного. То, что она была консолидирована – это очевидно. Мы ее наказывать не будем. Мы в своем врачебном сообществе разберемся.

Напомним, главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова стала первой заразившейся коронавирусом в регионе. После приезда из Испании профессор не ушла в самоизоляцию и провела встречи со студентами, коллегами по кафедре и сотрудниками краевого Министерства здравоохранения.

По состоянию на 22 марта, в инфекционной больнице изолированы 11 пациентов с подозрением на COVID-2019, которые контактировали с Санниковой. В общей сложности из-за этой ситуации проверят 1,2 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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