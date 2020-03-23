В Ставрополе врачи провели сложную операцию по пересадке органа

23 Март 2020 2020-03-23T14:07:56+03:00

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В краевой клинической больнице Ставрополя врачи провели очередную трансплантацию почки.Она пересажена от посмертного донора - такие операции всегда сложнее. Эту новость сообщил на своей странице глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, состояние пациента стабильное, новый орган функционирует. Губернатор также добавил, что прооперированного ставропольца уже переводят в палату.

Как рассказал подписчикам Владимир Владимиров, скоро такие операции перестанут быть для края событием: это уже 15 трансплантация органов на Ставрополье.

Пока - только печени и почек. На очереди пересадка сердца. Ставропольские медики сейчас накапливают опыт для первой такой операции.

ИСТОЧНИК KP.RU