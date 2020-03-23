Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остаётся стабильной
Как ранее писала «КП-Северный Кавказ», на Ставрополье в данный момент в самоизоляции находятся более 350 человек. Об этом 23 марта сообщила заместитель министра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая.
Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта
Все эти пациенты люди, которые контактировали с врачом, у которой выявлен коронавирус. Все, находящиеся в самоизоляции не должны посещать места массового скопления граждан.
Напомним также, что вузы и ссузы переведены на дистанционную форму обучения. В режиме свободного посещения работают детские сады и организации дополнительного образования.
ИСТОЧНИК KP.RU