В Минздраве КБР сообщили об улучшении у пациента, заразившегося коронавирусом
Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения республики, количество человек с подтверждённым диагнозом не изменилось – их двое.
Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта
Ранее ведомство сообщало, что один из заболевших COVID-19 жителей региона находится в тяжёлом состоянии. Сегодня, 23 марта, медики заявили, что отмечается тенденция к улучшению состояния больного.
В самоизоляции дома находятся 158 человек, 18 человек лежат в инфекционном госпитале. Один человек находится в обсерваторе - это противоэпидемическое учреждение, предназначенное для временного медицинского наблюдения за здоровыми лицами, выезжающими за пределы карантинной зоны.
Сообщается, что у него был контакт с больными, но анализы отрицательные, клинических проявлений заболевания нет.
ИСТОЧНИК KP.RU