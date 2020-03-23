2020-03-23T15:58:18+03:00
Общество

В Минздраве КБР сообщили об улучшении у пациента, заразившегося коронавирусом

В самоизоляции дома находятся 158 человек, 18 человек лежат в инфекционном госпитале
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения республики, количество человек с подтверждённым диагнозом не изменилось – их двое.

Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта

00:00
00:00

Ранее ведомство сообщало, что один из заболевших COVID-19 жителей региона находится в тяжёлом состоянии. Сегодня, 23 марта, медики заявили, что отмечается тенденция к улучшению состояния больного.

В самоизоляции дома находятся 158 человек, 18 человек лежат в инфекционном госпитале. Один человек находится в обсерваторе - это противоэпидемическое учреждение, предназначенное для временного медицинского наблюдения за здоровыми лицами, выезжающими за пределы карантинной зоны.

Сообщается, что у него был контакт с больными, но анализы отрицательные, клинических проявлений заболевания нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав уволил заболевшего коронавирусом главного инфекциониста
Кадыров запретил жениться и веселиться
Полную изоляцию детей из-за коронавируса опровергли в Минздраве
В Ставропольском крае нашли тело рыбака, утонувшего зимой
В инфекционной больнице Ставрополя рассказали о результатах тестов пациентов на COVID-19
На Ставрополье в связи с коронавирусом увеличат производство продуктов питания
В Ставрополе с территории Нижнего рынка убрали ларьки
Группу школьников из Дагестана, вернувшихся из Англии, изолировали дома
В Дагестане медицинские маски будут шить студентки колледжей
В приюте Ставрополя из-за карантина голодают собаки
В Минздраве КБР сообщили об улучшении у пациента, заразившегося коронавирусом
Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остается стабильной
В Ставрополе врачи провели сложную операцию по пересадке органа
Сенатор придумал наказание инфекционистке, которая завезла коронавирус на Ставрополье
В Ставропольском крае школьников отправили на каникулы до 12 апреля
На Ставрополье регулярно дезинфицируют все детские сады
Уничтожение террористов в Кабардино-Балкарии попало на видео
На Ставрополье в ДТП пострадали три человека