В Минздраве КБР сообщили об улучшении у пациента, заразившегося коронавирусом

23 Март 2020 2020-03-23T15:58:18+03:00

В самоизоляции дома находятся 158 человек, 18 человек лежат в инфекционном госпитале

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Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения республики, количество человек с подтверждённым диагнозом не изменилось – их двое.

Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта 00:00 00:00

Ранее ведомство сообщало, что один из заболевших COVID-19 жителей региона находится в тяжёлом состоянии. Сегодня, 23 марта, медики заявили, что отмечается тенденция к улучшению состояния больного.

В самоизоляции дома находятся 158 человек, 18 человек лежат в инфекционном госпитале. Один человек находится в обсерваторе - это противоэпидемическое учреждение, предназначенное для временного медицинского наблюдения за здоровыми лицами, выезжающими за пределы карантинной зоны.

Сообщается, что у него был контакт с больными, но анализы отрицательные, клинических проявлений заболевания нет.

ИСТОЧНИК KP.RU