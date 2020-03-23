В приюте Ставрополя из-за карантина голодают собаки

23 Март 2020 2020-03-23T16:39:34+03:00

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В Ставропольском приюте для бездомных собак и кошек "Лучший друг" закончилась еда. Раньше животным скармливали все, что оставалось на пищеблоке школ города. Но из-за карантина учреждения закрыли. Беда еще в том, что водитель приюта, который возил хвостатым еду, заболел.

- Собаки, которые находятся на натуральном питании и ни в какую не хотят есть промышленные корма, остаются голодными. Нам нужна помощь готовыми, сваренными кашами. Подойдут каши из любых круп, на бульоне, обрези, костях или даже на воде. Хотя бы несколько кастрюль — огромное подспорье для нас! - обращается волонтер приюта Валентина.

Телефон для связи 8-928-316-39-65 (Валентина) или 42-18-56

Приют работает ежедневно с 10 до 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU