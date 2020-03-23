2020-03-23T16:39:34+03:00
Общество

В приюте Ставрополя из-за карантина голодают собаки

Волонтеры просят помочь
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Ставропольском приюте для бездомных собак и кошек "Лучший друг" закончилась еда. Раньше животным скармливали все, что оставалось на пищеблоке школ города. Но из-за карантина учреждения закрыли. Беда еще в том, что водитель приюта, который возил хвостатым еду, заболел.

- Собаки, которые находятся на натуральном питании и ни в какую не хотят есть промышленные корма, остаются голодными. Нам нужна помощь готовыми, сваренными кашами. Подойдут каши из любых круп, на бульоне, обрези, костях или даже на воде. Хотя бы несколько кастрюль — огромное подспорье для нас! - обращается волонтер приюта Валентина.

Телефон для связи 8-928-316-39-65 (Валентина) или 42-18-56

Приют работает ежедневно с 10 до 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав уволил заболевшего коронавирусом главного инфекциониста
Кадыров запретил жениться и веселиться
Полную изоляцию детей из-за коронавируса опровергли в Минздраве
В Ставропольском крае нашли тело рыбака, утонувшего зимой
В инфекционной больнице Ставрополя рассказали о результатах тестов пациентов на COVID-19
На Ставрополье в связи с коронавирусом увеличат производство продуктов питания
В Ставрополе с территории Нижнего рынка убрали ларьки
Группу школьников из Дагестана, вернувшихся из Англии, изолировали дома
В Дагестане медицинские маски будут шить студентки колледжей
В приюте Ставрополя из-за карантина голодают собаки
В Минздраве КБР сообщили об улучшении у пациента, заразившегося коронавирусом
Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остается стабильной
В Ставрополе врачи провели сложную операцию по пересадке органа
Сенатор придумал наказание инфекционистке, которая завезла коронавирус на Ставрополье
В Ставропольском крае школьников отправили на каникулы до 12 апреля
На Ставрополье регулярно дезинфицируют все детские сады
Уничтожение террористов в Кабардино-Балкарии попало на видео
На Ставрополье в ДТП пострадали три человека