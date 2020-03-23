2020-03-23T16:46:46+03:00
Общество

В Дагестане медицинские маски будут шить студентки колледжей

Изделиями собираются обеспечить преподавателей и всех обучающихся учреждений, участвующих в деле
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Дагестане восемь колледжей будут шить медицинские маски. Изделия используют студенты и преподаватели среднего профобразования (СПО) и других образовательных организаций. Об этом сообщает республиканское Министерство образования и науки.

- За минувшие выходные в швейных мастерских СПО изготовлено уже свыше двух тысяч средств индивидуальной защиты. Работа ведется в рамках реализуемого комплекса мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и ввиду отсутствия медицинских масок в аптеках, - сказано в сообщении.

Как передали в пресс-службе, средства, по возможности, выдадут не только студентам и педагогам учреждений СПО. Некоторую часть отведут для обучающихся из других образовательных организаций.

- Решение об изготовлении масок принято по согласованию с Роспотребнадзором и Минздравом республики. Колледжи получили все необходимые рекомендации. На сегодняшний день изготовлено уже более двух тысяч медицинских масок», - отметила министр образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омарова.

Медицинские маски учреждения шьют за внебюджетные средства. В производстве участвуют колледжи из Махачкалы, Хасавюрта, Кизляра, Дагестанских Огней, Избербаша и Буйнакска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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