В Дагестане медицинские маски будут шить студентки колледжей
В Дагестане восемь колледжей будут шить медицинские маски. Изделия используют студенты и преподаватели среднего профобразования (СПО) и других образовательных организаций. Об этом сообщает республиканское Министерство образования и науки.
- За минувшие выходные в швейных мастерских СПО изготовлено уже свыше двух тысяч средств индивидуальной защиты. Работа ведется в рамках реализуемого комплекса мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и ввиду отсутствия медицинских масок в аптеках, - сказано в сообщении.
Как передали в пресс-службе, средства, по возможности, выдадут не только студентам и педагогам учреждений СПО. Некоторую часть отведут для обучающихся из других образовательных организаций.
- Решение об изготовлении масок принято по согласованию с Роспотребнадзором и Минздравом республики. Колледжи получили все необходимые рекомендации. На сегодняшний день изготовлено уже более двух тысяч медицинских масок», - отметила министр образования и науки Республики Дагестан Уммупазиль Омарова.
Медицинские маски учреждения шьют за внебюджетные средства. В производстве участвуют колледжи из Махачкалы, Хасавюрта, Кизляра, Дагестанских Огней, Избербаша и Буйнакска.
ИСТОЧНИК KP.RU