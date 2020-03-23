Группу школьников из Дагестана, вернувшихся из Англии, изолировали дома

23 Март 2020 2020-03-23T17:03:25+03:00

В составе были дети и один взрослый

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В махачкалинский аэропорт из Великобритании прилетела группа из 23 человек. Школьников в сопровождении учителя отправили на самоизоляцию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Дагестана.

- Сегодня, 23 марта, в аэропорт г. Махачкалы вернулась группа дагестанских школьников в сопровождении педагога (всего 23 человек). По имеющейся информации, граждане посещали Великобританию, неблагополучную по коронавирусной инфекции страну, - говорится в сообщении надзорного органа.

Специалисты Роспотребнадзора провели дистанционную термометрию и проанкетировали всех пассажиров. Кого-то с признаками инфекции не нашли.

- Прибывшие дети обследованы на коронавирусую инфекцию и находятся на самоизоляции – 14 дней, - утверждают в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Дагестан пока не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Оперативный штаб предпринимает меры, чтобы не дать болезни проникнуть на территорию региона.

ИСТОЧНИК KP.RU