2020-03-23T17:03:25+03:00
Общество

Группу школьников из Дагестана, вернувшихся из Англии, изолировали дома

В составе были дети и один взрослый
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В махачкалинский аэропорт из Великобритании прилетела группа из 23 человек. Школьников в сопровождении учителя отправили на самоизоляцию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Дагестана.

- Сегодня, 23 марта, в аэропорт г. Махачкалы вернулась группа дагестанских школьников в сопровождении педагога (всего 23 человек). По имеющейся информации, граждане посещали Великобританию, неблагополучную по коронавирусной инфекции страну, - говорится в сообщении надзорного органа.

Специалисты Роспотребнадзора провели дистанционную термометрию и проанкетировали всех пассажиров. Кого-то с признаками инфекции не нашли.

- Прибывшие дети обследованы на коронавирусую инфекцию и находятся на самоизоляции – 14 дней, - утверждают в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Дагестан пока не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. Оперативный штаб предпринимает меры, чтобы не дать болезни проникнуть на территорию региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав уволил заболевшего коронавирусом главного инфекциониста
Кадыров запретил жениться и веселиться
Полную изоляцию детей из-за коронавируса опровергли в Минздраве
В Ставропольском крае нашли тело рыбака, утонувшего зимой
В инфекционной больнице Ставрополя рассказали о результатах тестов пациентов на COVID-19
На Ставрополье в связи с коронавирусом увеличат производство продуктов питания
В Ставрополе с территории Нижнего рынка убрали ларьки
Группу школьников из Дагестана, вернувшихся из Англии, изолировали дома
В Дагестане медицинские маски будут шить студентки колледжей
В приюте Ставрополя из-за карантина голодают собаки
В Минздраве КБР сообщили об улучшении у пациента, заразившегося коронавирусом
Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остается стабильной
В Ставрополе врачи провели сложную операцию по пересадке органа
Сенатор придумал наказание инфекционистке, которая завезла коронавирус на Ставрополье
В Ставропольском крае школьников отправили на каникулы до 12 апреля
На Ставрополье регулярно дезинфицируют все детские сады
Уничтожение террористов в Кабардино-Балкарии попало на видео
На Ставрополье в ДТП пострадали три человека