В Ставрополе с территории Нижнего рынка убрали ларьки

23 Март 2020 2020-03-23T17:28:08+03:00

Горожане выразили надежду, что здесь не будут делать парковку

Изменить размер текста: A A

В краевом центре провели работы по демонтажу торговых точек на территории Нижнего рынка. По словам местных жителей, рабочие убрали торговые ряды и стихийные ларьки. Автор публикации поста в соцсети опубликовал видео, показав пустую территорию.

В комментариях местные жители положительно оценили эти работы. Ставропольцы выразили надежду, что здесь не будут делать парковку.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевой клинической больнице Ставрополя врачи провели очередную трансплантацию почки.

В Ставрополе Нижний рынок очистили от стихийных ларьков.

Она пересажена от посмертного донора - такие операции всегда сложнее. Эту новость сообщил на своей странице глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, состояние пациента стабильное, новый орган функционирует. Губернатор также добавил, что прооперированного ставропольца уже переводят в палату.

ИСТОЧНИК KP.RU