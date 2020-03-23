2020-03-23T18:06:12+03:00
Общество

На Ставрополье в связи с коронавирусом увеличат производство продуктов питания

В регионе на складах на хранении находится до 30 тысяч тонн овощей, зерна и зернобобовых культур — более 700 тысяч тонн
Ася АСРЯН
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Ставропольцам не грозят пустые полки в продуктовых магазинахСтавропольцам не грозят пустые полки в продуктовых магазинахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ставрополе провели еженедельное рабочее совещании в краевом правительстве. Там обсуждали ситуацию с обеспеченностью торговой сети региона продуктами питания.

По словам первого зампредседателя правительства Николая Великданя, на складах на хранении находится до 30 тысяч тонн овощей, зерна и зернобобовых культур — более 700 тысяч тонн.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья, есть ряд предприятий перерабатывающей промышленности, которые готовы увеличить объёмы производства продуктов питания.

Например, ежесуточная выпечка хлеба может быть увеличена до 100 тонн, производства круп — до 10 тонн, молочной продукции — до 400 тонн, муки и макаронных изделий — до 400 тонн, что полностью удовлетворяет потребности региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре провели работы по демонтажу торговых точек на территории Нижнего рынка. По словам местных жителей, рабочие убрали торговые ряды и стихийные ларьки. Автор публикации поста в соцсети опубликовал видео, показав пустую территорию.

В комментариях местные жители положительно оценили эти работы. Ставропольцы выразили надежду, что здесь не будут делать парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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