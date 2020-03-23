На Ставрополье в связи с коронавирусом увеличат производство продуктов питания
В Ставрополе провели еженедельное рабочее совещании в краевом правительстве. Там обсуждали ситуацию с обеспеченностью торговой сети региона продуктами питания.
По словам первого зампредседателя правительства Николая Великданя, на складах на хранении находится до 30 тысяч тонн овощей, зерна и зернобобовых культур — более 700 тысяч тонн.
Как сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья, есть ряд предприятий перерабатывающей промышленности, которые готовы увеличить объёмы производства продуктов питания.
Например, ежесуточная выпечка хлеба может быть увеличена до 100 тонн, производства круп — до 10 тонн, молочной продукции — до 400 тонн, муки и макаронных изделий — до 400 тонн, что полностью удовлетворяет потребности региона.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевом центре провели работы по демонтажу торговых точек на территории Нижнего рынка. По словам местных жителей, рабочие убрали торговые ряды и стихийные ларьки. Автор публикации поста в соцсети опубликовал видео, показав пустую территорию.
В комментариях местные жители положительно оценили эти работы. Ставропольцы выразили надежду, что здесь не будут делать парковку.
ИСТОЧНИК KP.RU