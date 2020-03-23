В инфекционной больнице Ставрополя рассказали о результатах тестов пациентов на COVID-19

23 Март 2020 2020-03-23T18:06:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краевой клинической инфекционной больнице Ставрополя стали известны результаты тестов на коронавирус у пациентов на карантине.

- Пришли наши тесты на COVID-19. Они отрицательные. У всех пациентов и младшего медперсонала. Но нас все равно пока здесь всех держат в больнице, потому что выписать из больницы может только врач, а все врачи этого государственного медицинского учреждения на домашнем “картантине”, - рассказал один из пациентов на изоляции в "инфекционке" Игорь Андрианов.

Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта 00:00 00:00

Ранее собеседник поделился с "КП", что всего изолированы 47 человек.

Напомним, что коронавирусную инфекцию на Ставрополье завезла главный инфекционист Ирина Санникова, отдохнувшая в Мадриде (Испания) на выходных с 6 по 9 марта. Женщина находится в реанимации в состоянии средней тяжести. До госпитализации 17 марта она успела заразить 11 человек. Они вместе с Санниковой находятся в импровизированном госпитале на территории детского отделения Краевой клинической инфекционной больницы.

Сегодня в СКР края официально сообщили, что на врача завели уголовное дело.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Коронавирус в Ставрополе, новости на 23 марта 2020 года: пациенты на карантине ждут тест на COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на 23 марта 2020 года [информация обновляется]

ИСТОЧНИК KP.RU