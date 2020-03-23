2020-03-23T18:18:52+03:00
Общество

В Ставропольском крае нашли тело рыбака, утонувшего зимой

Мужчина был одет в рыболовецкий костюм, в одном из карманов лежали документы
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба ПАСС СКФото: пресс-служба ПАСС СК
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Спасатели противопожарной и спасательной службы Ставрополя мониторили водную поверхность Новотроицкого водохранилища. Через полчаса после начала осмотра им позвонили работники рыбнадзора и сообщили, что заметили там труп человека.

У пассовцев возникли догадки, что это тело разыскиваемого рыбака, который пропал при сильной волне и ветреной погоде ещё 3 февраля.

Напомним, что тела двух его друзей 55 лет и 61 года водолазы нашли в течение суток после трагедии. А вот третий рыбак с тех пор считался пропавшим без вести.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ПАСС по региону, догадки подтвердились. Погибшим оказался 53-летний житель Изобильного.

По словам спасателей, тело несчастного само всплыло на поверхность. Мужчина был одет в рыболовецкий костюм, в одном из карманов лежали документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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