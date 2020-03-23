Полную изоляцию детей из-за коронавируса опровергли в Минздраве

23 Март 2020 2020-03-23T18:51:42+03:00

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Не гулять, не ходить в магазины и на прогулки, не посещать дополнительные занятия и кружки. Сидеть исключительно дома — вот краткое содержание фейкового сообщения, распространяемого с помощью WhatsApp на Ставрополье. Более того, авторы витеватой лжи сообщают, что любые нарушения жёсткого режима будут караться штрафами — деньги будут взымать со школ и родителей.

Естественно, информация не могла соответствовать действительности. Жесточайшего карантина для детей никто не вводил, что подтвердили в Минздраве Ставропольского края. Также не будет рейдов для отлова провинившихся. Однако, конечно же, рекомендации по мерам предотвращения распространения опасной болезни рекомендуется строго соблюдать.

Кроме того, в случае сомнения Минздрав советует обращаться по телефонам горячей линии: 8-962-448-59-80 или (8652)36-78-74. Специалисты смогут исчерпывающе ответить на вопросы и рассеять сомнения граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU