2020-03-23T18:51:42+03:00
Общество

Полную изоляцию детей из-за коронавируса опровергли в Минздраве

На Ставрополье в мессенджерах стали распространяться фейковые сообщения о введении особых ограничений
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Сообщения о жёстком карантине для школьников оказались фейкомСообщения о жёстком карантине для школьников оказались фейкомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Не гулять, не ходить в магазины и на прогулки, не посещать дополнительные занятия и кружки. Сидеть исключительно дома — вот краткое содержание фейкового сообщения, распространяемого с помощью WhatsApp на Ставрополье. Более того, авторы витеватой лжи сообщают, что любые нарушения жёсткого режима будут караться штрафами — деньги будут взымать со школ и родителей.

Естественно, информация не могла соответствовать действительности. Жесточайшего карантина для детей никто не вводил, что подтвердили в Минздраве Ставропольского края. Также не будет рейдов для отлова провинившихся. Однако, конечно же, рекомендации по мерам предотвращения распространения опасной болезни рекомендуется строго соблюдать.

Кроме того, в случае сомнения Минздрав советует обращаться по телефонам горячей линии: 8-962-448-59-80 или (8652)36-78-74. Специалисты смогут исчерпывающе ответить на вопросы и рассеять сомнения граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав уволил заболевшего коронавирусом главного инфекциониста
Кадыров запретил жениться и веселиться
Полную изоляцию детей из-за коронавируса опровергли в Минздраве
В Ставропольском крае нашли тело рыбака, утонувшего зимой
В инфекционной больнице Ставрополя рассказали о результатах тестов пациентов на COVID-19
На Ставрополье в связи с коронавирусом увеличат производство продуктов питания
В Ставрополе с территории Нижнего рынка убрали ларьки
Группу школьников из Дагестана, вернувшихся из Англии, изолировали дома
В Дагестане медицинские маски будут шить студентки колледжей
В приюте Ставрополя из-за карантина голодают собаки
В Минздраве КБР сообщили об улучшении у пациента, заразившегося коронавирусом
Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остается стабильной
В Ставрополе врачи провели сложную операцию по пересадке органа
Сенатор придумал наказание инфекционистке, которая завезла коронавирус на Ставрополье
В Ставропольском крае школьников отправили на каникулы до 12 апреля
На Ставрополье регулярно дезинфицируют все детские сады
Уничтожение террористов в Кабардино-Балкарии попало на видео
На Ставрополье в ДТП пострадали три человека