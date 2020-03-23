Минздрав уволил заболевшего коронавирусом главного инфекциониста
Первая заболевшая коронавирусом на Ставрополье, главный внештатный инфекционист Минздрава Ирина Санникова уволена. Врач, вещавшая о важности самоизоляции, скрыла поездку в Мадрид и не стала проходить карантин. Как итог — от неё заразилось 11 человек, а СК завёл уголовное дело на доктора.
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— Она больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края, — сообщили в краевом минздраве в ответ на вопрос о нынешнем статусе Санниковой.
Напомним, что врач являлась не только членом Минздрава, но и была преподавателем в Ставропольском медуниверситете. Семь дней после возвращения она исполняла свои обязанности как главный внештатный инфекционист, преподавала и вела семинары. А после попала в инфекционную больницу с двусторонней пневмонией.
Следственный комитет не остался в стороне. На Санникову завели дела по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». Кроме того, ведётся проверка. Должностных лиц, допустивших такое развитие событий, также могут привлечь к ответственности.
Для пресечения распространения эпидемии после госпитализации Санниковой были проверены 1,2 тысячи человек, с которыми она могла контактировать. У одиннадцати экспресс-тесты подтвердили заражение COVID-19. Ряд сотрудников минздрава отправлен на карантин.
Выздоровления врача ждёт и губернатор края Владимир Владимиров. Он собирается «спросить с неё» за безответственность.
Интервью главного инфекциониста Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU