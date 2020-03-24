На Ставрополье водитель легковушки сбил мужчину

24 Март 2020 2020-03-24T10:19:28+03:00

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Инцидент произошёл в Пятигорске, 23 марта, около 13:00. Там на улице Мира водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшим оказался 30-летний житель Кисловодска. Мужчину с тяжелой травмой головы доставили в реанимацию.

За рулём автомобиля был 51-летний местный житель, который в момент ДТП был трезв.

За последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU