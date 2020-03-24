2020-03-24T10:29:16+03:00
Общество

В Ставропольском крае столкнулись две легковушки, есть пострадавший

С открытой черепно-мозговой травмой в больницу Невинномысска доставили 39-летнего водителя
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД России по краю
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл 23 марта, около 11:00, в Андроповском районе. Там водитель автомобиля «Хендэ Акцент» не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ-21124».

С открытой черепно-мозговой травмой в больницу Невинномысска доставили 39-летнего водителя.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД России по региону, за рулём иномарки был 69-летний житель Андроповского района. В аварии мужчина не пострадал.

Выяснилось, что в момент ДТП был трезв, нареканий со стороны ГИБДД за последние два года не имеет. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе из-за коронавируса приостановили прием граждан по соцвыплатам
Дилер на Ставрополье "замораживает" цены на автомобили SKODA до 31 марта
В Ставрополе раскрыли цель поездки Ирины Санниковой в Испанию
В Железноводске камеры наблюдения будут выявлять нарушения самоизоляции
На Ставрополье спасатели отловили агрессивную собаку
В Ставрополе казаки и полиция проверяют дома людей, прибывших из-за рубежа
На Ставрополье пока не пришли анализы по коронавирусу из Новосибирска
На Ставрополье поймали банду, колдовавшую на драгоценностях пенсионера
На Ставрополье из-за тумана водителей просят быть внимательнее на дорогах
На Ставрополье из-за коронавируса священников просят не подавать руку для целования
Минздрав КБР рассказал о состоянии пациента, зараженного коронавирусом
В Ставрополе из-за тумана задержали два авиарейса
В Ставропольском крае из аварийных домов переселят 226 человек
На Ставрополье на жилищные сертификаты семьям направят около 1 млрд рублей
В Ставрополе уволили врача, заразившую 11 человек коронавирусом
Моника Беллуччи отменила поездку в Железноводск из-за угрозы коронавируса
В Ставропольском крае ожидаются заморозки
На Ставрополье акушера-гинеколога обвинили в смерти месячного ребенка
Жительница Ставрополья скончалась, защищая подругу от сожителя-тирана
На Ставрополье по семи статьям будут судить банду разбойников с бомбой
На Ставрополье мужчина с пасынком подозреваются в убийстве двух подруг
В Ставропольском крае столкнулись две легковушки, есть пострадавший