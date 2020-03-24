В Ставропольском крае столкнулись две легковушки, есть пострадавший
Инцидент произошёл 23 марта, около 11:00, в Андроповском районе. Там водитель автомобиля «Хендэ Акцент» не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ-21124».
С открытой черепно-мозговой травмой в больницу Невинномысска доставили 39-летнего водителя.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД России по региону, за рулём иномарки был 69-летний житель Андроповского района. В аварии мужчина не пострадал.
Выяснилось, что в момент ДТП был трезв, нареканий со стороны ГИБДД за последние два года не имеет. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU