В Ставропольском крае столкнулись две легковушки, есть пострадавший

24 Март 2020 2020-03-24T10:29:16+03:00

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Инцидент произошёл 23 марта, около 11:00, в Андроповском районе. Там водитель автомобиля «Хендэ Акцент» не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ-21124».

С открытой черепно-мозговой травмой в больницу Невинномысска доставили 39-летнего водителя.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД России по региону, за рулём иномарки был 69-летний житель Андроповского района. В аварии мужчина не пострадал.

Выяснилось, что в момент ДТП был трезв, нареканий со стороны ГИБДД за последние два года не имеет. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU