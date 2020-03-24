На Ставрополье мужчина с пасынком подозреваются в убийстве двух подруг

24 Март 2020 2020-03-24T10:58:14+03:00

Гостья хотела защитить жертву домашнего насилия, но сама скончалась от ножевых ранений

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Инцидент произошёл 10 марта в одном из домов в станице Ессентукской Предгорного района. Там между 43-летним мужчиной и его сожительницей произошёл конфликт из-за ревности. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по краю.

Во время ссоры ставрополец попытался задушить женщину. Затем несколько раз ударил ножом в шею.

В гостях в этот момент находилась подруга потерпевшей. Женщина пыталась заступиться за нее.

Все попытки закончились трагедией. Мужчина ударил ее ножом в голову. От полученных травм обе подруги скончались на месте.

После совершенных убийств мужчина вместе со своим 27-летним пасынком с помощью приложения в телефоне перевели 75 тысяч рублей со счета подруги на счет сожительницы. А потом как в чем не бывало обналичили их в одном из банкоматов и скрылись.

Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Кража». Сейчас 43-летний подозреваемый вместе с 27-летним пасынком находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU