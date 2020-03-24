На Ставрополье по семи статьям будут судить банду разбойников с бомбой

24 Март 2020 2020-03-24T11:02:04+03:00

Четырех человек уже поймали, еще трех ищут

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Сотрудники МВД по Ставропольскому краю направили в суд уголовное дело против банды из семи человек. Злоумышленники разбойничали на территории региона, передает пресс-служба ведомства.

- Действия участников вооруженной группы тщательно планировались. Злоумышленники использовали оружие при нападении, надевали маски с целью сокрытия лиц, - говорится в сообщении.

За все время фигуранты дела ограбили пять домов. Оружием они выбивали из хозяев денег и имущество. Таким образом они накопили шесть миллионов рублей. Помимо этого, один из членов ОПГ совершил четыре самостоятельные кражи. В его доме в ходе обыска нашли взрывное устройство.

- Следователем проведены очные ставки, судебные экспертизы и комплекс иных процессуальных действий по сбору весомых доказательств противоправной деятельности граждан, - сообщает пресс-служба МВД.

Банде вменяют ответственность по семи статьям: третья часть 162 статьи (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение), первая и вторая части 209 статьи (бандитизм), первая часть 226 статьи (хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), первая часть 158 статьи (кража), пункт "в" второй части 158 статьи (покушение на кражу в значительном размере), пункт "в" второй части 158 статьи (кража, совершенная в значительном размере), первая часть 222.1 статьи УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Все статьи соединили в одно производство.

Трех человек взяли под стражу, одному дали домашний арест. Остальные скрывают от правоохранительных органов.

Расследование дела завершили. Материал направили в Ставропольский краевой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU