2020-03-24T11:09:44+03:00
Общество

Жительница Ставрополья скончалась, защищая подругу от сожителя-тирана

Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Кража». Сейчас они находятся под стражей
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба СКР России по краюФото: пресс-служба СКР России по краю
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Трагедия произошла в станице Ессентукской Предгорного района. Там компания собутыльников распивала спиртное. Между сожителями завязалась ссора на почве ревности. В ход пошёл кухонный нож.

43-летний ставрополец несколько раз ударил им в шею возлюбленной. А перед этим пытался ее задушить. В этот инцидент вмешалась подруга потерпевшей.

Женщина хотела защитить жертву от рук сожителя-тирана. Однако, сама получила смертельный удар ножом от злоумышленника. Так две подруги скончались на месте. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по краю.

После этого мужчина вместе со своим 27-летним пасынком с помощью приложения в телефоне перевели 75 тысяч рублей со счета гостьи на счёт сожительницы. А потом как в чем не бывало обналичили их в одном из банкоматов и скрылись.

Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Кража». Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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