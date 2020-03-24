2020-03-24T11:34:59+03:00
Общество

В Ставропольском крае ожидаются заморозки

В некоторых районах региона прогнозируются заморозки в воздухе -1 …-3
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 24, 25, 26 марта в регионе ожидаются заморозки в воздухе -1º …-3º. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МЧС России по краю.

Там же и отметили, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждениями и частичной гибелью цветков ранних косточковых плодовых культур.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе из-за коронавируса приостановили прием граждан по соцвыплатам
Дилер на Ставрополье "замораживает" цены на автомобили SKODA до 31 марта
В Ставрополе раскрыли цель поездки Ирины Санниковой в Испанию
В Железноводске камеры наблюдения будут выявлять нарушения самоизоляции
На Ставрополье спасатели отловили агрессивную собаку
В Ставрополе казаки и полиция проверяют дома людей, прибывших из-за рубежа
На Ставрополье пока не пришли анализы по коронавирусу из Новосибирска
На Ставрополье поймали банду, колдовавшую на драгоценностях пенсионера
На Ставрополье из-за тумана водителей просят быть внимательнее на дорогах
На Ставрополье из-за коронавируса священников просят не подавать руку для целования
Минздрав КБР рассказал о состоянии пациента, зараженного коронавирусом
В Ставрополе из-за тумана задержали два авиарейса
В Ставропольском крае из аварийных домов переселят 226 человек
На Ставрополье на жилищные сертификаты семьям направят около 1 млрд рублей
В Ставрополе уволили врача, заразившую 11 человек коронавирусом
Моника Беллуччи отменила поездку в Железноводск из-за угрозы коронавируса
В Ставропольском крае ожидаются заморозки
На Ставрополье акушера-гинеколога обвинили в смерти месячного ребенка
Жительница Ставрополья скончалась, защищая подругу от сожителя-тирана
На Ставрополье по семи статьям будут судить банду разбойников с бомбой
На Ставрополье мужчина с пасынком подозреваются в убийстве двух подруг
В Ставропольском крае столкнулись две легковушки, есть пострадавший