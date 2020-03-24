В Ставропольском крае ожидаются заморозки
В некоторых районах региона прогнозируются заморозки в воздухе -1 …-3
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По данным Ставропольского Гидрометцентра, 24, 25, 26 марта в регионе ожидаются заморозки в воздухе -1º …-3º. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МЧС России по краю.
Там же и отметили, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждениями и частичной гибелью цветков ранних косточковых плодовых культур.
ИСТОЧНИК KP.RU