В Ставропольском крае ожидаются заморозки

24 Март 2020 2020-03-24T11:34:59+03:00

В некоторых районах региона прогнозируются заморозки в воздухе -1 …-3

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По данным Ставропольского Гидрометцентра, 24, 25, 26 марта в регионе ожидаются заморозки в воздухе -1º …-3º. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МЧС России по краю.

Там же и отметили, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждениями и частичной гибелью цветков ранних косточковых плодовых культур.

ИСТОЧНИК KP.RU