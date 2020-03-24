Моника Беллуччи отменила поездку в Железноводск из-за угрозы коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T14:15:50+03:00

Звезда, как и Эмир Кустурица, должна была приехать на местный кинофестиваль

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В Ставропольский край не приедут Моника Беллуччи и Эмир Кустурица, которых пригласили на местный кинофестиваль "Герой и Время". Само мероприятие перенесли на 2021 год, передает глава Железноводска Евгений Моисеев, обнародовавший список звезд, которые должны были прибыть в город.

— К нам собирались Леонид Ярмольник, Иван Охлобыстин, Дмитрий Дюжев, Сергей Безруков, Андрей Кончаловский, Полина Кутепова. Велись переговоры с кумирами молодёжи Александром Петровым, Кристиной Асмус, Павлом Прилучным, - сообщил мэр Железноводска в Instagram-аккаунте администрации.

Премию в номинации "Имя" хотели вручить Эмиру Кустурице. Картину мастера планировали показать в Пушкинской галерее. С собой режиссер взял бы "известных актрис, покоривших мир", уточняет Моисеев. Среди них - Моника Беллуччи.

Кинофестиваль проходит при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Мероприятие планировали проводить в сентябре, но отменили из-за угрозы коронавируса. Теперь его перенесли на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU