На Ставрополье на жилищные сертификаты семьям направят около 1 млрд рублей
В 2020 году в регионе планируют направить около 1 млрд рублей на жилищные сертификаты для 1,3 тыс молодых семей. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко на брифинге.
По его словам, на выплаты молодым семьям из бюджета края выделят 900 млн рублей, из федеральной казны — 69 млн рублей. На сегодняшний день сертификаты получили уже более одной тысячи семей. Полностью их выдать планируется до 1 апреля.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе уволили врача, заразившую 11 человек коронавирусом.
Горе-доктор ответит сразу по двум статьям: по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность».
ИСТОЧНИК KP.RU