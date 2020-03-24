На Ставрополье на жилищные сертификаты семьям направят около 1 млрд рублей

24 Март 2020 2020-03-24T13:11:18+03:00

На сегодняшний день сертификаты получили уже более тысячи семей

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В 2020 году в регионе планируют направить около 1 млрд рублей на жилищные сертификаты для 1,3 тыс молодых семей. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко на брифинге.

По его словам, на выплаты молодым семьям из бюджета края выделят 900 млн рублей, из федеральной казны — 69 млн рублей. На сегодняшний день сертификаты получили уже более одной тысячи семей. Полностью их выдать планируется до 1 апреля.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе уволили врача, заразившую 11 человек коронавирусом.

Горе-доктор ответит сразу по двум статьям: по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU