В Ставропольском крае из аварийных домов переселят 226 человек

24 Март 2020 2020-03-24T12:56:54+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2020 году в регионе планируют направить около 1 млрд рублей на жилищные сертификаты для 1,3 тыс молодых семей

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В Ставрополе в прошлом году новое жильё получили 54 человека, которые переехали из 17 аварийных помещений. Об этом рассказал министр строительства и архитектуры региона Валерий Савченко.

Кроме того, вне программы переселили одного жителя Георгиевского округа.

По словам Савченко, в этом году министерство планирует переселить ещё 226 человек.

В Ставрополе и Ессентуках участникам программы приобретут квартиры, а в Георгиевском округе специально построят дом. Всего в регионе из аварийных домов переселят 226 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2020 году в регионе планируют направить около 1 млрд рублей на жилищные сертификаты для 1,3 тыс молодых семей.

На выплаты молодым семьям из бюджета края выделят 900 млн рублей, из федеральной казны — 69 млн рублей.

На сегодняшний день сертификаты получили уже более одной тысячи семей. Полностью их выдать планируется до 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU