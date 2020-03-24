В Ставрополе из-за тумана задержали два авиарейса

24 Март 2020 2020-03-24T13:26:35+03:00

Это рейсы UT350 и SU1369, говорится на онлайн-табло аэропорта

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Туман, окутавший Ставрополь внёс коррективы в работу аэропорта. Сегодня утром, 24 марта из-за него задержали два рейса из Ставрополя в Москву. Это рейсы UT350 и SU1369, говорится на онлайн-табло аэропорта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае прогнозируются заморозки.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 24, 25, 26 марта в регионе ожидаются заморозки в воздухе -1º …-3º. Так же существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждениями и частичной гибелью цветков ранних косточковых плодовых культур.

ИСТОЧНИК KP.RU