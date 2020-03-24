Минздрав КБР рассказал о состоянии пациента, зараженного коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T13:36:50+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в самоизоляции дома находятся 158 пациентов, 18 человек лежат в инфекционном госпитале

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В министерстве здравоохранения республики журналистам рассказали о состоянии пациента, заражённого коронавирусом. По данным ведомства, больной по-прежнему находится в стабильно тяжёлом состоянии.

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в самоизоляции дома находятся 158 жителей КБР, 18 человек лежат в инфекционном госпитале. Один человек находится в обсерваторе - это противоэпидемическое учреждение, предназначенное для временного медицинского наблюдения за здоровыми лицами, выезжающими за пределы карантинной зоны.

Сообщается, что у него был контакт с больными, но анализы отрицательные, клинических проявлений заболевания нет.

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения республики, количество человек с подтверждённым диагнозом не изменилось – их двое.

ИСТОЧНИК KP.RU