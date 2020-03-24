На Ставрополье поймали банду, колдовавшую на драгоценностях пенсионера

24 Март 2020 2020-03-24T15:24:05+03:00

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Сотрудники МВД России по Ставропольскому краю поймали банду, гадавшую пенсионерам на драгоценностях. Полицейские занялись делом после заявления 81-летней бабушки из Изобильненского городского округа.

Три человека из соседней республики приехали на Ставрополье, чтобы предлагать услуги ворожеи пожилым людям. Так, первый человек подвозил двух женщин к месту. Там одна из них резко объявлял, что на человека наслали порчу и ее надо срочно снимать. Вторая как бы случайно встречала знакомую ворожею и говорила, какой она мастер, рекомендуя обратиться для снятия сглаза.

У магии чародейки была одна особенность - для обрядов она брала драгоценности или деньги.

Так произошло с бабушкой из Изобильненского городского округа. Для снятия порчи пенсионерка передала 450 тысяч рублей. Злоумышленница магическим способом меняла деньги на бумагу. А после отдавала деньги и заканчивала обряд.

Обман бабушка обнаружила только через несколько дней.

На Ставрополье сыщики раскрыли мошенничество в отношении пенсионерки.Под предлогом снятия порчи злоумышленники завладели деньгами потерпевшей. Видео: МВД по Ставропольскому краю

- Сотрудниками уголовного розыска краевого главка совместно с ростовскими оперативниками и при силовой поддержке Росгвардии Ростовской области противоправная деятельность троих граждан пресечена. Злоумышленники задержаны в Новошахтинске и доставлены в Ставропольский край, где заключены под стражу, - сказано в сообщении МВД по Ставропольскому краю.

В домах задержанных провели обыски. Полиция нашла сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещдоки.

- Следственным отделом ОМВД России по Изобильненскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество? - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проверяет причастность фигурантов к таким же преступлениям в Георгиевском городском округе, Ставрополе и Невинномысске.

ИСТОЧНИК KP.RU