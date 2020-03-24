2020-03-24T15:24:05+03:00
Происшествия

На Ставрополье поймали банду, колдовавшую на драгоценностях пенсионера

Женщина с подельниками обмунала пенсионерку из Изобильненского городского округа
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: стоп-кадрФото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

Сотрудники МВД России по Ставропольскому краю поймали банду, гадавшую пенсионерам на драгоценностях. Полицейские занялись делом после заявления 81-летней бабушки из Изобильненского городского округа.

Три человека из соседней республики приехали на Ставрополье, чтобы предлагать услуги ворожеи пожилым людям. Так, первый человек подвозил двух женщин к месту. Там одна из них резко объявлял, что на человека наслали порчу и ее надо срочно снимать. Вторая как бы случайно встречала знакомую ворожею и говорила, какой она мастер, рекомендуя обратиться для снятия сглаза.

У магии чародейки была одна особенность - для обрядов она брала драгоценности или деньги.

Так произошло с бабушкой из Изобильненского городского округа. Для снятия порчи пенсионерка передала 450 тысяч рублей. Злоумышленница магическим способом меняла деньги на бумагу. А после отдавала деньги и заканчивала обряд.

Обман бабушка обнаружила только через несколько дней.

На Ставрополье сыщики раскрыли мошенничество в отношении пенсионерки.Под предлогом снятия порчи злоумышленники завладели деньгами потерпевшей. Видео: МВД по Ставропольскому краю

- Сотрудниками уголовного розыска краевого главка совместно с ростовскими оперативниками и при силовой поддержке Росгвардии Ростовской области противоправная деятельность троих граждан пресечена. Злоумышленники задержаны в Новошахтинске и доставлены в Ставропольский край, где заключены под стражу, - сказано в сообщении МВД по Ставропольскому краю.

В домах задержанных провели обыски. Полиция нашла сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещдоки.

- Следственным отделом ОМВД России по Изобильненскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество? - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проверяет причастность фигурантов к таким же преступлениям в Георгиевском городском округе, Ставрополе и Невинномысске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе из-за коронавируса приостановили прием граждан по соцвыплатам
Дилер на Ставрополье "замораживает" цены на автомобили SKODA до 31 марта
В Ставрополе раскрыли цель поездки Ирины Санниковой в Испанию
В Железноводске камеры наблюдения будут выявлять нарушения самоизоляции
На Ставрополье спасатели отловили агрессивную собаку
В Ставрополе казаки и полиция проверяют дома людей, прибывших из-за рубежа
На Ставрополье пока не пришли анализы по коронавирусу из Новосибирска
На Ставрополье поймали банду, колдовавшую на драгоценностях пенсионера
На Ставрополье из-за тумана водителей просят быть внимательнее на дорогах
На Ставрополье из-за коронавируса священников просят не подавать руку для целования
Минздрав КБР рассказал о состоянии пациента, зараженного коронавирусом
В Ставрополе из-за тумана задержали два авиарейса
В Ставропольском крае из аварийных домов переселят 226 человек
На Ставрополье на жилищные сертификаты семьям направят около 1 млрд рублей
В Ставрополе уволили врача, заразившую 11 человек коронавирусом
Моника Беллуччи отменила поездку в Железноводск из-за угрозы коронавируса
В Ставропольском крае ожидаются заморозки
На Ставрополье акушера-гинеколога обвинили в смерти месячного ребенка
Жительница Ставрополья скончалась, защищая подругу от сожителя-тирана
На Ставрополье по семи статьям будут судить банду разбойников с бомбой
На Ставрополье мужчина с пасынком подозреваются в убийстве двух подруг
В Ставропольском крае столкнулись две легковушки, есть пострадавший