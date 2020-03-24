2020-03-24T15:28:01+03:00
Общество

На Ставрополье из-за коронавируса священников просят не подавать руку для целования

В эти дни в храмах региона будут возноситься молитвы о скорейшем выздоровлении больных и избавлении от нового вируса
Ася АСРЯН
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Также рекомендуют каждый день уделять усиленное внимание чистоте церковной утвари, богослужебных сосудов, санитарному состоянию всех помещенийТакже рекомендуют каждый день уделять усиленное внимание чистоте церковной утвари, богослужебных сосудов, санитарному состоянию всех помещенийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Храмы в Ставропольском крае по-прежнему открыты для прихожан. Однако, приходская жизнь также строится в соответствии с переживаемыми условиями.

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что священники просят тех, кто находится в зоне риска, молиться дома. А тем прихожанам, которые сейчас на карантине – просят не расстраиваться. Священники будут приходить к ним, а также к престарелым и одиноким прихожан домой.

По решению Священного синода настоятелям приходов и подворий, игуменам и игуменьям монастырей рекомендовано внести ряд важных требований.

Например, священнослужителям следует воздерживаться от преподания руки для целования, для раздачи просфор использовать одноразовые гигиенические перчатки, информирует «Ставропольская правда».

Также рекомендуют каждый день уделять усиленное внимание чистоте церковной утвари, богослужебных сосудов, санитарному состоянию всех помещений.

Напомним, что в эти дни в храмах региона будут возноситься молитвы о скорейшем выздоровлении больных и избавлении от нового вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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