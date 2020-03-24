На Ставрополье из-за тумана водителей просят быть внимательнее на дорогах

24 Март 2020 2020-03-24T15:06:04+03:00

По прогнозу синоптиков, ночные и утренние температуры могут опускаться до 1-2 градусов

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Как ранее писала «КП-Северный Кавказ» в Ставрополе, а также в Шпаковском и Кочубеевском районах наблюдаются сильный туман, морозь и плохая видимость. В связи с этим, на дорогах могут создаваться аварийно-опасные ситуации.

Госавтоинспекция Ставрополья настоятельно рекомендует владельцам автотранспортных средств соблюдать безопасный скоростной режим.

По прогнозу синоптиков, ночные и утренние температуры могут опускаться до 1-2 градусов.

Из-за этого не стоит пока думать о смене зимнего варианта шин на летние, информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU