2020-03-24T15:21:08+03:00
Общество

На Ставрополье пока не пришли анализы по коронавирусу из Новосибирска

Все 11 пациентов остаются лежать в специализированном учреждении здравоохранения
Ася АСРЯН
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На данный момент ситуация по коронавирусу в регионе не изменилась. Все 11 пациентов остаются лежать в специализированном учреждении здравоохранения из-за подозрения на заражение коронавирусом. Об этом сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.

– На настоящий момент из Новосибирска ещё не пришли результаты их анализов. Как только они поступят, об этом сразу будет сообщено, - подчеркнула Дроздецкая.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе уволена доктор зло, заразившая 11 человек коронавирусом.

Кстати, в регионе ограничат работу банкоматов из-за угрозы коронавируса. Инциативу объяснили тем, что бумага удерживает вирус в течение трех-четырех дней. Банк России выпускает банкноты через 14 дней и таким образом чистота денег может быть гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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