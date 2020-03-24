2020-03-24T15:54:58+03:00
Общество

В Ставрополе казаки и полиция проверяют дома людей, прибывших из-за рубежа

Цель рейдов - контроль соблюдения карантина и выявление людей, которым нужна помощь
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе проходят рейды по проверки того, соблюдают ли самоизоляцию горожане, вернувшиеся из-за границы. Группа из полицейских, казаков и сотрудников мэрии ходят по домам людей из группы риска каждый день, передает пресс-служба администрации города.

- В краевой столице ведется строгий учет всех граждан, которые прибывают в город из зарубежных стран. Все они обязаны самоизолироваться на 14 дней, - напомнили в мэрии.

Цель таких рейдов - проверить режим самоизоляции. Кроме того, группа выявляет, каким жителям нужна помощь волонтеров.

- Если в ходе проверки будут выявлены факты несоблюдения карантина, к нарушителям будут применены меры административного воздействия, - сказано в сообщении мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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