На Ставрополье спасатели отловили агрессивную собаку
По словам сельчан, она рычала и не давала пройти ни взрослым, ни детям
Изменить размер текста:
Инцидент произошёл в селе Левокумское. Там к спасателям обратились пожилые жители. Пенсионеры рассказали им о дворовой собаке, которая сорвалась с цепи. По словам сельчан, она рычала и не давала пройти ни взрослым, ни детям.
Выяснилось, что хозяева четвероногой и раньше не могли совладать со своей собакой.
А сейчас агрессивная «подружка» вышла из-под контроля. Спасатели оперативно прибыли на место, отловили четвероногую.
Как сообщили в пресс-службе ПАСС СК, по согласию хозяев, животное вывезли за пределы села.
ИСТОЧНИК KP.RU