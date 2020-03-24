На Ставрополье спасатели отловили агрессивную собаку

24 Март 2020 2020-03-24T15:41:23+03:00

По словам сельчан, она рычала и не давала пройти ни взрослым, ни детям

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Инцидент произошёл в селе Левокумское. Там к спасателям обратились пожилые жители. Пенсионеры рассказали им о дворовой собаке, которая сорвалась с цепи. По словам сельчан, она рычала и не давала пройти ни взрослым, ни детям.

Выяснилось, что хозяева четвероногой и раньше не могли совладать со своей собакой.

А сейчас агрессивная «подружка» вышла из-под контроля. Спасатели оперативно прибыли на место, отловили четвероногую.

Как сообщили в пресс-службе ПАСС СК, по согласию хозяев, животное вывезли за пределы села.

ИСТОЧНИК KP.RU